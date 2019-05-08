У Росії призначили нове керівництво Військово-морського флоту

Як зазначається, до цього Євменов командував Північним флотом РФ, а від так, згідно з указом Путіна, від сьогодні Північним флотом Російської Федерації керуватиме віце-адмірал Олександр Мойсеєв, а команду Чорноморського флоту очолить віце-адмірал Ігор Осипов.

Глава Міноборони РФ зазначив, що колишній головнокомандувач адмірал Володимир Корольов завершив військову службу, на якій перебував 46 років. За його словами, Корольов перейшов на роботу в Об'єднану суднобудівну корпорацію.

До слова, Моісеєв був командував Чорноморським флотом з червня 2018 року. А Ігор Осипов до того, як зайняти нову посаду, був першим заступником командувача Тихоокеанським флотом і заступником начальника Генштабу Збройних сил РФ.

Як повідомляв УНН, російський корабель провів артилерійські й ракетні стрільби в Чорному морі.