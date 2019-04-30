Російський корабель провів артилерійські і ракетні стрільби в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Екіпаж сторожового корабля Чорноморського флоту Росії “Допитливий” виконав артилерійські і ракетні стрільби в Чорному морі. Про це 29 квітня повідомили у прес-службі Південного військового округу Росії, передає УНН.
“В ході навчань з ведення бою одиночним кораблем екіпаж в морському полігоні бойової підготовки провів підготовчі та залікові артилерійські стрільби по морській цілі, виконав вправи “розстріл плаваючої міни”, а також вразив морську ціль двома ракетами зенітного ракетного комплексу “Оса”, — мовиться в повідомленні.
Під час переходу морем на кораблі російські військові також провели тренування з організації вахтової служби під час радіаційного, хімічного і біологічного захисту корабля.
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Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними. А 20 квітня, один з таких кораблів Чорноморського флоту Росії “Цезар Куніков” зламався під час навчань у районі мису Херсонес.
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