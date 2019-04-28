В українсько-американських навчаннях у Чорному морі планують задіяти 30 кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В українсько-американських навчаннях “Сі Бриз-2019”, які пройдуть на початку липня 2019 року в Чорному морі, планують задіяти 30 кораблів. Про це 28 квітня повідомила Держприкордонслужба України, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Всього в навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і більше 900 чоловік особового складу, з яких 10 одиниць корабельно-катерного складу Морської охорони, вертольоти і 2 літаки прикордонної авіації та близько 200 чоловік персоналу Держприкордонслужби”, — йдеться в повідомленні.
Додається, що багатонаціональна група кораблів, в яку буде входити флагман Морської охорони корабель “Григорій Куроп’ятников”, отримає завдання з проведення стабілізаційних дій у кризовому районі, в рамках яких будуть відпрацьовуватися стрільби з усього наявного озброєння, протидиверсійна оборона корабля на переході морем, передача вантажів, пошук і порятунок людини за бортом, проведення оглядових операцій.
Навчання будуть проходити в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях і в північно-західній частині Чорного моря.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про масштаби військових навчаннь “Сі Бриз-2019”.