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В українсько-американських навчаннях у Чорному морі планують задіяти 30 кораблів

В українсько-американських навчаннях у Чорному морі планують задіяти 30 кораблів

Київ • УНН

 • 10773 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. В українсько-американських навчаннях “Сі Бриз-2019”, які пройдуть на початку липня 2019 року в Чорному морі, планують задіяти 30 кораблів. Про це 28 квітня повідомила Держприкордонслужба України, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Всього в навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і більше 900 чоловік особового складу, з яких 10 одиниць корабельно-катерного складу Морської охорони, вертольоти і 2 літаки прикордонної авіації та близько 200 чоловік персоналу Держприкордонслужби”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що багатонаціональна група кораблів, в яку буде входити флагман Морської охорони корабель “Григорій Куроп’ятников”, отримає завдання з проведення стабілізаційних дій у кризовому районі, в рамках яких будуть відпрацьовуватися стрільби з усього наявного озброєння, протидиверсійна оборона корабля на переході морем, передача вантажів, пошук і порятунок людини за бортом, проведення оглядових операцій.

Навчання будуть проходити в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях і в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про масштаби військових навчаннь “Сі Бриз-2019”.

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