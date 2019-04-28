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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 13:58 • 116242 просмотра

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7 марта, 08:52 • 145465 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115755 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140513 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130390 просмотра

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В украинско-американских учениях в Черном море планируют задействовать 30 кораблей

В украинско-американских учениях в Черном море планируют задействовать 30 кораблей

Киев  •  УНН

 • 10772 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В украинском-американских учениях "Си Бриз-2019", которые пройдут в начале июля 2019 года в Черном море, планируют задействовать 30 кораблей. Об этом 28 апреля сообщила Госпогранслужба Украины, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты и 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы”, — говорится в сообщении .

Добавляется, что многонациональная группа кораблей, в которую будет входить флагман Морской охраны корабль “Григорий Куропятников”, получит задание по проведению стабилизационных действий в кризисном районе, в рамках которых будут отрабатываться стрельбе из всего имеющегося вооружения, противодиверсионной обороне корабля на переходе морем, передача грузов, поиск и спасение человека за бортом, проведение обзорных операций.

Обучение будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали о масштабах военных учений “Си Бриз-2019”.

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