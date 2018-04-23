В России начались проблемы с доступом к YouTube

По данным мониторингового сайта, проблемы с доступом возникали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Калуге, Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Пользователи отмечают, что у них не открывается не только сайт, но и приложение в телефоне и на других устройствах.



Связаны ли проблемы с доступом с блокировкой Telegram, пока неизвестно.

Напомним, Таганский суд в минувшую пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России.



Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.



Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".