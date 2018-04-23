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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Росії почалися проблеми з доступом до YouTube

Київ • УНН

 • 46005 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські користувачі скаржаться на проблеми з доступом до YouTube. Про це повідомляє УНН з посиланням на DownDetector.

У Росії почалися проблеми з доступом до YouTube

За даними моніторингового сайту, проблеми з доступом виникали в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Іжевську, Калузі, Волгограді, Єкатеринбурзі та Челябінську. Користувачі відзначають, що у них не відкривається не тільки сайт, але і додаток в телефоні і на інших пристроях.

Чи пов'язані проблеми з доступом з блокуванням Telegram, поки невідомо.

Нагадаємо, Таганський суд минулої п'ятниці задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджера на території Росії.

Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".

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