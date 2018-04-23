У Росії почалися проблеми з доступом до YouTube
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Російські користувачі скаржаться на проблеми з доступом до YouTube. Про це повідомляє УНН з посиланням на DownDetector.
За даними моніторингового сайту, проблеми з доступом виникали в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Іжевську, Калузі, Волгограді, Єкатеринбурзі та Челябінську. Користувачі відзначають, що у них не відкривається не тільки сайт, але і додаток в телефоні і на інших пристроях.
Чи пов'язані проблеми з доступом з блокуванням Telegram, поки невідомо.
Нагадаємо, Таганський суд минулої п'ятниці задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджера на території Росії.
Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".