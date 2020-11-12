В России по "делу Мустафы Джемилева" допросили двух свидетелей

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 26316 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 51729 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 107652 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 88833 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113405 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91215 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98637 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102776 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101489 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101331 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 90157 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 74777 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 103176 просмотра
рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

4 марта, 09:25 • 28514 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 53261 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 14943 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 107653 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 113406 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 375127 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 326288 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 53261 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 129233 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 206682 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 233562 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 212340 просмотра
Актуальное
В России по "делу Мустафы Джемилева" допросили двух свидетелей

В России по "делу Мустафы Джемилева" допросили двух свидетелей

Киев  •  УНН

 • 11257 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В подконтрольном России Армянском городском "суде" в деле против национального лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева были допрошены два свидетеля обвинения. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

“Сегодня в городском суде города Армянск состоялось одиннадцатое судебное заседание по уголовному делу в отношении Мустафы Джемилева. В ходе сегодняшнего заседания в режиме видеоконференц-связи были допрошены два свидетеля обвинения”, — сообщил адвокат.

По его словам, первой была допрошена свидетель Савельева Ольга Николаевна. Она показала, что в 2014 году служила в органах пограничной службы ФСБ России и работала на контрольно-пропускном пункте в международном аэропорту Шереметьево.

“По существу поставленных вопросов свидетель затруднилась ответить, поскольку, по ее словам, она уже несколько лет на пенсии и подробностей событий не помнит. Она не смогла вспомнить Мустафу Джемилева и осуществляла ли она в отношении него какие-либо действия”, — пишет Полозов.

Также с его слов свидетель заявила, что документа, содержащего решение органа государственной власти, о неразрешении въезда Мустафе Джемилеву на территорию РФ не видела. Также она не отбирала у Мустафы Джемилева какие-либо подписи об ознакомлении с решением о неразрешении ему въезда. Подтвердить был ли Мустафа Джемилев уведомлен надлежащим образом свидетель не смогла.

“В ходе допроса свидетеля Савельевой О.Н. гособвинителем было заявлено ходатайство об оглашении показаний Савельевой О.Н., которое, несмотря на возражения защиты, было незаконно судом удовлетворено. Защитой было заявлено возражение на действия председательствующего, в связи с принятием незаконного решения об оглашении, поскольку УПК РФ содержит закрытый перечень основаниях для принятия решения об оглашении показаний и законного основания для принятия данного решения не имелось”, — рассказал юрист.

Вторым, по его словам, был допрошен свидетель обвинения Робертус Иван Владимирович. Он показал, что в 2014 году проходил службу в пограничном управлении ФСБ России в должности техника и находился на КПП за городом Армянск.
По словам свидетеля Робертуса, в начале июня 2014 года в район КПП прибыло со стороны города Армянск около 1000 человек, они прошли через КПП в сторону Херсонской области, а затем вернулись в расположение КПП. Через некоторое время со стороны Херсонской области прибыл чёрный внедорожник из которого вышел человек похожий на Мустафу Джемилева.

“Мустафа Джемилев не пересекал КПП, его окружили люди, он находился с ними какое-то время, после чего уехал на том же автомобиле в сторону Херсонской области. Примерно в течение часа люди, находившиеся на КПП, покинули его и двинулись в сторону г. Армянск. Отвечая на вопросы стороны защиты, свидетель Робертус И.В. показал, что после прибытия к КПП большого количества людей, вся смена сотрудников погранслужбы покинула КПП и находилась неподалёку, наблюдая за происходящим”, — сообщил Полозов.

По словам свидетеля, он не видел в той местности расположение пограничных знаков, предупреждающих о наличии границы, как то требует норма федерального закона. Никаких пограничных знаков, столбов или иных обозначений, предупреждающих неограниченный круг лиц о наличии государственной границы в том месте не было.
Также свидетель показал, что за КПП со стороны города Армянск находились вооруженные сотрудники ОМОН и несколько единиц боевой техники — БТР, бронированные машины.

В какой-то момент свидетель услышал стрельбу — не менее 5-6 одиночных выстрелов из автоматов. Но затруднился пояснить кто стрелял и с какой целью.

Кроме того, пишет Полозов, по словам свидетеля, Джемилев не осуществлял каких-либо попыток продвинуться за территорию КПП в сторону Армянска.

“После допроса свидетеля Робертуса И.В. также по видеосвязи должен был состояться допрос ещё одного свидетеля обвинения, однако он не явился в суд, поэтому судом было принято решение об отложении судебного заседания на 13 ноября в 9:30”, — заявил адвокат.

Напомним, 23 июля в оккупированном Крыму прошло первое судебное слушание по существу в отношении Джемилева.

По словам адвоката, в оккупированном Крыму дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева незаконно передали в суд без уведомления обвиняемого и его защитника.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы