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У Росії по "справі Мустафи Джемілєва" допитали двох свідків

У Росії по "справі Мустафи Джемілєва" допитали двох свідків

Київ • УНН

 • 11271 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У підконтрольному Росії Вірменському міському "суді" у справі проти національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва були допитані два свідки звинувачення. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Сьогодні в міському суді міста Армянськ відбулося одинадцяте судове засідання у кримінальній справі стосовно Мустафи Джемілєва. В ході сьогоднішнього засідання в режимі відеоконференц-зв'язку були допитані два свідки звинувачення", - повідомив адвокат.

За його словами, першою була допитана свідок Савельєва Ольга Миколаївна. Вона показала, що в 2014 році служила в органах прикордонної служби ФСБ Росії і працювала на контрольно-пропускному пункті в міжнародному аеропорту Шереметьєво.

"По суті поставлених запитань свідок не змогла відповісти, оскільки, за її словами, вона вже кілька років на пенсії і подробиць подій не пам'ятає. Вона не змогла згадати Мустафу Джемілєва та здійснювала вона відносно нього будь-які дії", - пише Полозов.

Також з його слів свідок заявила, що документа, що містить рішення органу державної влади, про заборонуі в'їзду Мустафі Джемілєву на територію РФ не бачила. Також вона не відбирала у Мустафи Джемілєва будь-які підписи про ознайомлення з рішенням про заборону йому в'їзду. Підтвердити чи був Мустафа Джемілєв повідомлений належним чином свідок не змогла.

"У ході допиту свідка Савельєвої О.Н. держобвинувачем було заявлено клопотання про оголошення показань Савельєвої О.Н., яке, незважаючи на заперечення захисту, було незаконно судом задоволено. Захистом було заявлено заперечення на дії головуючого, в зв'язку з прийняттям незаконного рішення про оголошення, оскільки КПК РФ містить вичерпний перелік підстав для прийняття рішення про оголошення показань і законних підстав для прийняття даного рішення не було", - розповів юрист.

Другим, за його словами, був допитаний свідок звинувачення Робертус Іван Володимирович. Він показав, що в 2014 році проходив службу в прикордонному управлінні ФСБ Росії на посаді техніка і знаходився на КПП за містом Армянськ.
За словами свідка Робертус, на початку червня 2014 року в район КПП прибуло з боку міста Армянськ близько 1000 чоловік, вони пройшли через КПП в сторону Херсонської області, а потім повернулися в розташування КПП. Через деякий час з боку Херсонської області прибув чорний позашляховик з якого вийшов чоловік схожий на Мустафу Джемілєва.

"Мустафа Джемілєв не перетинав КПП, його оточили люди, він перебував з ними якийсь час, після чого поїхав на тому ж автомобілі в бік Херсонської області. Приблизно протягом години люди, що знаходилися на КПП, покинули його і рушили в бік Армянська. Відповідаючи на питання сторони захисту, свідок Робертус І.В. показав, що після прибуття до КПП великої кількості людей, вся зміна співробітників прикордонної служби покинула КПП і перебувала неподалік, спостерігаючи за тим, що відбувається", - повідомив Полозов.

За словами свідка, він не бачив в тій місцевості розташування прикордонних знаків, що попереджають про наявність кордону, як то вимагає норма федерального закону. Ніяких прикордонних знаків, стовпів або інших позначень, що попереджають необмежене коло осіб про наявність державного кордону в тому місці не було.
Також свідок показав, що за КПП з боку міста Армянськ перебували озброєні співробітники ОМОН і кілька одиниць бойової техніки - БТР, броньовані машини.

У якийсь момент свідок почув стрілянину - не менше 5-6 одиночних пострілів з автоматів. Але не зміг пояснити хто стріляв і з якою метою.

Крім того, пише Полозов, за словами свідка, Джемілєв не здійснював будь-яких спроб просунутися за територію КПП в сторону Армянська.

"Після допиту свідка Робертус І.В. також по відеозв'язку повинен був відбутися допит ще одного свідка звинувачення, проте він не з'явився в суд, тому судом було прийнято рішення про відкладення судового засідання на 13 листопада о 9:30", - заявив адвокат.

Нагадаємо, 23 липня в окупованому Криму пройшло перше судове слухання по суті щодо Джемілєва.

За словами адвоката, в окупованому Криму справу стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва незаконно передали в суд без повідомлення обвинуваченого і його захисника.

Українські Національні Новини

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