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В окупованому Криму відбулося перше судове слухання по суті щодо Джемілєва

В окупованому Криму відбулося перше судове слухання по суті щодо Джемілєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. В окупованому Криму в суді міста Армянськ відбулося перше судове слухання по суті справи стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.

“Сьогодні в суді кримського міста Армянськ відбулося перше судове слухання по суті у справі щодо Мустафи Джемілєва. Засідання почалося з клопотань, заявлених стороною захисту”, — повідомив він.

Відзначається, що перше клопотання стосувалося допуску в зал судового засідання слухачів, для забезпечення принципу гласності в відкритому судовому засіданні.

“Стороною захисту було заявлено клопотання про залучення до матеріалів справи письмових заперечень на раніше заявлене клопотання прокурора про проведення судового розгляду за відсутності підсудного”, — зазначив адвокат.

Полозов акцентував увагу на тому, що як випливає з постанови суду, винесеного в ході попереднього засідання про направлення Мустафі Джемілєву копії обвинувального висновку по його київській адресі проживання, суду відомо де він знаходиться.

“У законі зазначено, що якщо відомо де знаходиться обвинувачений, але відсутня реальна можливість його участі в справі, суд зупиняє провадження у справі. У зв’язку з пандемією COVID-19 Уряд РФ виніс розпорядження про обмеження перетину кордону іноземними громадянами та це розпорядження до сих пір діє. Тому Мустафа Джемілєв не має об’єктивної можливості з’явитися в судове засідання, відповідно провадження у справі повинно бути припинено. Звинуваченням або судом не представлено будь-яких відомостей чи доказів, які б свідчили про те, що Мустафа Джемілєв ховається або ухиляється від явки до суду. Крім того, презумпцію невинуватості поки ніхто не відміняв”, — резюмував він.

Він додав, що навіть не дивлячись на формальні підстави для зупинення провадження у справі, суд відмовився задовольнити це клопотання захисту.

“Мустафа Джемілєв не визнає звинувачення ні по одному пункту. Вважає його переслідування політично мотивованим, пов’язаним з його відкритою позицією про невизнання незаконну окупацію Криму і прихильності територіальної цілісності України. Дії окупаційної влади є незаконними, а його участь, нехай і опосередкована в судовому процесі в окупаційному суді обумовлена необхідністю фіксації порушення прав людини російською владою у Криму і подальшим переслідуванням порушників прав людини в міжнародних інстанціях”, — написав адвокат.

“Стосовно аспектів російського законодавства, то навіть за російськими законами звинувачення в незаконному перетині держкордону розсипається через відсутність в діях Мустафи Джемілєва складу злочину, а за звинуваченнями пов’язаними з недбалим зберіганням зброї та боєприпасів (навіть якщо не брати до уваги ретроспективне застосування сили кримінального закону) вже давно минули всі терміни притягнення до кримінальної відповідальності”, — додав Полозов.

“На цьому судом було оголошено перерву до 30 липня для виклику свідків звинувачення в процес”, — написав адвокат.

Нагадаємо, в окупованому Криму справу стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва незаконно передали в суд без повідомлення обвинуваченого і його захисника.

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