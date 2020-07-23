В оккупированном Крыму состоялось первое судебное слушание по существу касательно Джемилева

“Сегодня в суде крымского города Армянск состоялось первое судебное слушание по существу по делу Мустафы Джемилева. Заседание началось с ходатайств, заявленных стороной защиты”, — сообщил он.

Отмечается, что первое ходатайство касалось допуска в зал судебного заседания слушателей, для обеспечения принципа гласности в открытом судебном заседании.

“Стороной защиты было заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела письменных возражений на ранее заявленное ходатайство прокурора о проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого”, — отметил адвокат.

Полозов акцентировал внимание на том, что как следует из постановления суда, вынесенного в ходе предварительного заседания о направлении Мустафе Джемилеву копии обвинительного заключения по его киевскому адресу проживания, суду известно где он находится.

“В законе указано, что если известно где находится обвиняемый, но отсутствует реальная возможность его участия в деле, суд приостанавливает производство по делу. В связи с пандемией COVID-19 Правительство РФ вынесло распоряжение об ограничении пересечения границы иностранными гражданами и это распоряжение до сих пор действует. Поэтому Мустафа Джемилев не имеет объективной возможности явиться в судебное заседание, согласно производства по делу должно быть прекращено. Обвинению или судом не представлено каких-либо сведений или доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что Мустафа Джемилев скрывается или уклоняется от явки в суд. Кроме того, презумпцию невиновности пока никто не отменял”, — резюмировал он.

Он добавил, что даже несмотря на формальные основания для приостановления производства по делу, суд отказался удовлетворить это ходатайство защиты.

“Мустафа Джемилев не признает обвинения ни по одному пункту. Считает его преследование политически мотивированным, связанным с его открытой позицией о непризнании незаконной оккупации Крыма и признания территориальной целостности Украины. Действия оккупационных властей являются незаконными, а его участие, пусть и опосредованное в процессе в оккупационном суде, обусловлено необходимостью фиксации нарушения прав человека российскими властями в Крыму и последующим преследованием нарушителей прав человека в международных инстанциях”, — написал адвокат.

“Что касается аспектов российского законодательства, то даже по российским законам обвинение в незаконном пересечении госграницы рассыпается из-за отсутствия в действиях Мустафы Джемилева состава преступления, а по обвинению связанными с небрежным хранением оружия и (даже если не принимать во внимание ретроспективное применение силы уголовного закона) уже давно истекли сроки привлечения к уголовной ответственности”, — добавил Полозов.

“На этом судом был объявлен перерыв до 30 июля для вызова свидетелей обвинения в процесс”, — написал адвокат.

Напомним, в оккупированном Крыму дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева незаконно передали в суд без уведомления обвиняемого и его защитника.