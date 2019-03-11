В России перевернулся военный грузовик

Так, военный грузовик перевернулся на трассе "Седанка-Патрокл".

"Действительно, перевернувшийся грузовик - военный. Однако пока мы устанавливаем его принадлежность и обстоятельства ДТП. Про пострадавших пока информации нет", - проинформировал Воскресенский.

Сейчас движение в сторону района Седанка перекрыто полностью, пишет издание.

Напомним, в Виннице парень на Infiniti разнес вдребезги такси.