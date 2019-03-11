В России перевернулся военный грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В российском Владивостоке перевернулся военный грузовик и перекрыл две полосы движения. Об этом сообщил представитель пресс-службы ВВО (Восточного военного округа во Владивостоке) Николай Воскресенский, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Так, военный грузовик перевернулся на трассе "Седанка-Патрокл".
"Действительно, перевернувшийся грузовик - военный. Однако пока мы устанавливаем его принадлежность и обстоятельства ДТП. Про пострадавших пока информации нет", - проинформировал Воскресенский.
Сейчас движение в сторону района Седанка перекрыто полностью, пишет издание.
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