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7 марта, 13:58 • 118306 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140879 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Парень на Infiniti разнес вдребезги такси в Виннице

Парень на Infiniti разнес вдребезги такси в Виннице

Киев  •  УНН

 • 12357 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня в Виннице столкнулись автомобили Infiniti и Chery Tiggo, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.

По предварительной информации следствия, автомобиль Infiniti под управлением 23-летнего винничанина въехал в автомобиль такси Chery Tiggo, который ехал впереди в попутном направлении.

От удара Infiniti снес ограждение заправочной станции, а такси столкнулось со столбом. В результате аварии с тяжелыми травмами в реанимационное отделение больницы госпитализированы 47-летний водитель Chery Tiggo.

23-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров, 23 и 14 лет, также были доставлены в больницу. Пассажиров иномарки, которые получили незначительные травмы, после оказания медицинской помощи отпустили. Водителя госпитализировали. У него отобраны образцы крови для определения содержания алкоголя.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Продолжается расследование.

Напомним, вчера на дороге в селе Струмовка Луцкого района легковушка Volkswagen Golf сбил двух пешеходов. Один из пострадавших, журналист местной телерадиокомпании, погиб.

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