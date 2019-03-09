Молодик на Infiniti розніс вщент таксі у Вінниці

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні у Вінниці зіштовхнулись автомобілі Infiniti та Chery Tiggo, внаслідок чого постраждало четверо осіб. Про це повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Infiniti під керуванням 23-річного вінничанина в’їхав в автомобіль таксі Chery Tiggo, що їхав попереду в попутному напрямку.

Від удару Infiniti зніс огорожу заправочної станції, а таксі зіткнулося зі стовпом. Внаслідок аварії з важкими травмами до реанімаційного відділення лікарні госпіталізовано 47-річного водія Chery Tiggo.

23-річний водій Infiniti та двоє його пасажирів, 23 та 14 років, також були доставлені до лікарні. Пасажирів іномарки, які отримали незначні травми, після надання медичної допомоги, відпустили. Водія госпіталізували. У нього відібрані зразки крові для визначення вмісту алкоголю.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

На місці події проведені першочергові слідчі дії. Триває розслідування.

Нагадаємо, вчора на дорозі у селі Струмівка Луцького району легковик Volkswagen Golf збив двох пішоходів. Один з постраждалих, журналіст місцевої телерадіокомпанії, загинув.

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