У Росії перекинулася військова вантажівка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У російському Владивостоці перекинулася військова вантажівка і перекрила дві смуги руху. Про це повідомив представник прес-служби СВО (Східний військовий округ у Владивостоці) Микола Воскресенський, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Так, військовий вантажівка перекинулася на трасі "Седанка-Патрокл".
"Дійсно, перекинулася вантажівка - військова. Однак поки ми встановлюємо її приналежність і обставини ДТП. Про постраждалих поки інформації немає", - поінформував Воскресенський.
Зараз рух у бік району Седанка перекрито повністю, пише видання.
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