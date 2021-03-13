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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47260 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65709 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108472 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144137 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195291 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193276 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279395 просмотра

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В России обнародовали рейтинг преступности среди регионов. "Лидирует" оккупированный Севастополь

В России обнародовали рейтинг преступности среди регионов. "Лидирует" оккупированный Севастополь

Киев  •  УНН

 • 18813 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральная прокуратура России обнародовала данные по преступности среди регионов, куда включила и оккупирован Крым. Город Севастополь "возглавил" рейтинг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Детали

По информации ведомства, преступность в городе выросла на 44% по сравнению с 2019 годом. Данные прироста приводятся на 100 тыс. населения.

На втором месте - Санкт-Петербург (26%), на третьем - Ленинградская область (около 12,8%).

Аннексированный Крым, наравне с Москвой, показал прирост преступности на 3,8% по итогам прошлого года.

По абсолютному количеству совершенных преступлений в тройку лидеров вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.

В конце ноября 2020 года Министерство внутренних дел России опубликовало отчет за 10 месяцев, где анексированный Севастополь возглавил рейтинг регионов по темпам роста преступности.

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Всего в Крыму, по данным МВД России, за 10 месяцев этого года было зарегистрировано 18 832 преступления, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 4%.

Добавим

7 лет назад, 20 февраля 2014, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее решение вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указали ранее в МИД.

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