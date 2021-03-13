В России обнародовали рейтинг преступности среди регионов. "Лидирует" оккупированный Севастополь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральная прокуратура России обнародовала данные по преступности среди регионов, куда включила и оккупирован Крым. Город Севастополь "возглавил" рейтинг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
Детали
По информации ведомства, преступность в городе выросла на 44% по сравнению с 2019 годом. Данные прироста приводятся на 100 тыс. населения.
На втором месте - Санкт-Петербург (26%), на третьем - Ленинградская область (около 12,8%).
Аннексированный Крым, наравне с Москвой, показал прирост преступности на 3,8% по итогам прошлого года.
По абсолютному количеству совершенных преступлений в тройку лидеров вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.
В конце ноября 2020 года Министерство внутренних дел России опубликовало отчет за 10 месяцев, где анексированный Севастополь возглавил рейтинг регионов по темпам роста преступности.
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Всего в Крыму, по данным МВД России, за 10 месяцев этого года было зарегистрировано 18 832 преступления, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 4%.
Добавим
7 лет назад, 20 февраля 2014, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее решение вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указали ранее в МИД.