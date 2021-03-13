У Росії оприлюднили рейтинг злочинності серед регіонів. "Лідирує" окупований Севастополь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральна прокуратура Росії оприлюднила дані щодо злочинності серед регіонів, куди включила і окупований Крим. Місто Севастополь "очолило" рейтинг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Деталі
За інформацією відомства, злочинність в місті зросла на 44% в порівнянні з 2019 роком. Дані приросту наводяться на 100 тис. населення.
На другому місці - Санкт-Петербург (26%), на третьому - Ленінградська область (близько 12,8%).
Анексований Крим, нарівні з Москвою, показав приріст злочинності на 3,8% за підсумками минулого року.
За абсолютною кількістю скоєних злочинів в трійку лідерів увійшли Москва, Московська область і Краснодарський край.
В кінці листопада 2020 року Міністерство внутрішніх справ Росії опублікувало звіт за 10 місяців, де анексовний Севастополь очолив рейтинг регіонів за темпами зростання злочинності.
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Всього в Криму, за даними МВС Росії, за 10 місяців цього року було зареєстровано 18 832 злочини, збільшення в порівнянні з минулим роком склало 4%.
Додамо
7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказали раніше у МЗС.