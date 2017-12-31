В России неизвестные тяжело ранили активиста, выступавшего против Путина

“Тяжело раненый ножом 27 декабря возле подъезда своего дома гражданский активист Владимир Иванютенко. Успешно перенес хирургические операции и вскоре будет переведен из реанимации в отделение интенсивной терапии. Журналисты и граждане города знают Владимира Иванютенко по участию в антивоенных и других протестных мероприятиях в Петербурге по заметной внешности, футболке с надписью „ПУТИН — ХУ*ЛО“ и флэшмобами в масках с Путиным”, — написал Идрисов.

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По его словам, неизвестные напали на Иванютенко в Кировском районе. Жертву сначала нейтрализовали при помощи электрошокера, после чего стали наносить удары ножом.

Следует отметить, что накануне, 26 декабря, Иванютенко стоял в одиночном антивоенным пикетировании на Невском проспекте, в ходе которого у него произошел конфликт с сотрудниками офиса “Газпром” в Санкт-Петербурге, которые выражали недовольство позицией Иватюненко по Украине и Крыму, и угрожали ему.

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По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) Уголовного кодекса Российской Федерации.