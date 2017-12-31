У Росії невідомі важко поранили активіста, який виступав проти Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Санкт-Петербурзі невідомі важко поранили ножем активіста, який неодноразово виступав з одиночними пікетами проти політики президента Росії Володимира Путіна. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Дінар Ідрісов, передає УНН.
"Важко поранений ножем 27 грудня біля під'їзду свого будинку цивільний активіст Володимир Іванютенко. Успішно переніс хірургічні операції і незабаром буде переведений з реанімації у відділення інтенсивної терапії. Журналісти та громадяни міста знають Володимира Іванютенка за його участю в антивоєнних та інших протестних заходах в Петербурзі, за помітною зовнішністю, футболкою з написом "Путін - ХУ*ЛО" і флешмобом в масках з Путіним", - написав Ідрісов.
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За його словами, невідомі напали на Іванютенка в Кіровському районі. Жертву спочатку нейтралізували за допомогою електрошокера, після чого стали наносити удари ножем.
Слід зазначити, що напередодні, 26 грудня, Іванютенко стояв в одиночному антивоєнному пікетуванні на Невському проспекті, під час якого у нього стався конфлікт зі співробітниками офісу "Газпром" в Санкт-Петербурзі, які висловлювали невдоволення позицією Іватюненка щодо України і Криму, і погрожували йому.
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За фактом нападу порушено кримінальну справу за статтею 111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю із застосуванням зброї) Кримінального кодексу Російської Федерації.