В России на территории авиационного завода произошел пожар

Позже в Главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что пожарные локализовали возгорание.



"Пожар локализован на площади 1000 кв. м", - сказал собеседник агентства.



По его словам, пострадавших нет. Тушение пожара продолжается, произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров.



По информации ГУ МЧС, пожар произошел в трехэтажном анодно-малярном цехе. На момент прибытия первого подразделения - пожарной части Иркутского авиазавода - наблюдалось горение кровли на площади 800 кв. метров, потом площадь пожара увеличилась до 1000 кв. метров. На месте работают 16 единиц техники, 62 человек личного состава. Из здания цеха вывели 50 человек.



В свою очередь источник в экстренных службах сообщил изданию, что угрозы распространения пожара на производственные здания завода нет.



На сайте завод заявляет, что основу современной производственной программы предприятия составляют многоцелевые истребители Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320.



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