У Росії на території авіаційного заводу сталась пожежа

Пізніше в Головному управлінні МНС по Іркутській області повідомили, що пожежні локалізували загоряння.



"Пожежа локалізована на площі 1000 кв. м", - сказав співрозмовник агентства.



За його словами, постраждалих немає. Гасіння пожежі триває, сталося обвалення покрівлі на площі 600 кв. метрів.



За інформацією ГУ МНС, пожежа сталася в триповерховому анодно-малярському цеху. На момент прибуття першого підрозділу - пожежної частини Іркутського авіазаводу - спостерігалося горіння покрівлі на площі 800 кв. метрів, потім площа пожежі збільшилась до 1000 кв. метрів. На місці працюють 16 одиниць техніки, 62 чоловік особового складу. З будівлі цеху вивели 50 осіб.



У свою чергу джерело в екстрених службах повідомило виданню, що загрози поширення пожежі на виробничі будівлі заводу немає.



На сайті завод заявляє, що основу сучасної виробничої програми підприємства складають багатоцільові винищувачі Су-30МК і Су-30СМ, навчально-бойові літаки нового покоління Як-130, компоненти для пасажирських літаків Airbus A320.



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