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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России могут заблокировать Instagram и YouTube из-за Рыбки Дерипаски

В России могут заблокировать Instagram и YouTube из-за Рыбки Дерипаски

Киев  •  УНН

 • 37030 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Роскомнадзор дал Instagram и YouTube дал время до вечера 14 февраля, чтобы заблокировать фото и видео, указанные в постановлении Усть-Лабинского суда через иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники ведомства, передает УНН.

Согласно постановлению, 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube были внесены в список сайтов с запрещенной информацией, что следует из реестра Роскомнадзора.

Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову 9 февраля. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.

Российский олигарх подал в суд после выхода расследование политика Алексея Навального, который решил проверить Instagram-страницы полуобнаженных девушек-провокаторов, которые в 2017 году посещали его штаб.

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На фотографиях в одной из них — Насти Рыбки — в социальной сети Instagram “засветился” Олег Дерипаска. Снимки сделаны на яхте, где отдыхали миллиардер с девушками. Кроме Дерипаски, на фото, по словам Рыбки — “его босс”, которого миллиардер называет Сергеем Эдуардовичем. Судя по расследованию Навального на изображении — Сергей Приходько, один из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Фото с Дерипаской и Приходько Вашукевич разместила в Instagram в октябре 2017 года, тогда же на ее YouTube-аккаунте появились видеозаписи об отношениях девушки с Дерипаской. Навальный заявил, что расценивает совместное времяпрепровождение миллиардера и чиновника как коррупцию.

В ответ на это Дерипаска, подав иск, добился обеспечительных мер против Навального, Instagram, YouTube, а также некоторых СМИ, разместивших у себя спорные фотографии и видео, пишет издание. Такие меры по иску о тайне частной жизни были вынесены в России впервые, отметил представитель Роскомнадзора.

Обычно сайты могут быть заблокированы до решения суда в случае нарушения авторских прав или если СМИ разместили призывы к массовым беспорядкам.

После иска Дерипаски, Вашукевич удалила большинство фотографий с Дерипаской из своего Instagram. Также после выхода расследования, днем ​​9 февраля она опубликовала в Instagram видеоролик, где рассказала новые детали отдыха с бизнесменом и чиновником. Ссылка на два этих поста, а также ссылки на четыре ее ролика о Дерипаске на YouTube внесены в реестр Роскомнадзора и к середине понедельника, 12 февраля, не были удалены.

Навальный также не стал удалять расследования ни с собственного сайта, ни со своего канала на YouTube. Представители Навального заявили, что обжалуют решение суда.

Отметим, что сам оппозиционер ответчиком в иске Дерипаска не является, хотя, по словам представителя миллиардера, “незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения”.

Полная версия интервью в соблазнении Олега Дерипаски. Часть 1. Вопрос 1: “Как Он мог?” # Дерипаска # Настярыбка # рыбка # секстренер # Охотница # Соблазнительница # Алекслеслы # Явтемелеслы # Секснанабережной # Онажегимнастка # Шлюха # Секси # Девушка # Модель # Топ # Истагерл # Красиваядевушка # Девушкимосквы # Секс # влюбление # Соблазнение # замужзаолигарха # ЛюбовницаДерипаскы # Олегдерипаска

Сообщение, распространенный Настя Рыбка (@ nastya_rybka.ru) 9 октября 2017 в 4:32 PDT

Полная версия интервью в соблазнении Олега Дерипаски. Часть 2. Вопрос 2: “как могла я?” # Дерипаска # Настярыбка # рыбка # секстренер # Охотница # Соблазнительница # Алекслеслы # Явтемелеслы # Секснанабережной # Онажегимнастка # Шлюха # Секси # Девушка # Модель # Топ # Истагерл # Красиваядевушка # Девушкимосквы # Секс # влюбление # Соблазнение # замужзаолигарха # ЛюбовницаДерипаскы # Олегдерипаска

Сообщение, распространенный Настя Рыбка (@ nastya_rybka.ru) 9 октября 2017 в 4:38 PDT

Полная версия интервью в соблазнении Олега Дерипаски. Часть 3. Вопрос 3 “Зачем / по чем / для чего” # Дерипаска # Настярыбка # рыбка # секстренер # Охотница # Соблазнительница # Алекслеслы # Явтемелеслы # Секснанабережной # Онажегимнастка # Шлюха # Секси # Девушка # Модель # Топ # Истагерл # Красиваядевушка # Девушкимосквы # Секс # влюбление # Соблазнение # замужзаолигарха # ЛюбовницаДерипаскы # Олегдерипаска

Сообщение, распространенный Настя Рыбка (@ nastya_rybka.ru) 9 октября 2017 в 4:41 PDT

Внимание вопрос: где в ролике самый явный признак влюбленности Алексея Навального в Настю Рыбку?) Давно мне Не было так приятно) Спасибо, Леш) Кстати, друзья, вы знаете, почему журналисты так любят живые интервью и реалити-шоу? Когда вы слышите вопрос или информацию впервые- вы выдаёте бессознательную, естественную реакцию. Впрочем, когда вы расслаблены или считаете себя сильнее оппонента- вы позволяете это себе) Адепты темы Лесли- какие признаки влюблёния вы заметили на этом ролике?) И в чем это говорит) Спасибо Алексею Навальному @navalny за потрясающий по своей наглядности учебный материал Он дал непосредственную и живую реакцию на все, что я говорила, именно потому, что смотрел все в эфире впервые и вместе с нами

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