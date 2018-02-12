В России могут заблокировать Instagram и YouTube из-за Рыбки Дерипаски

Согласно постановлению, 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube были внесены в список сайтов с запрещенной информацией, что следует из реестра Роскомнадзора.

Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову 9 февраля. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.

Российский олигарх подал в суд после выхода расследование политика Алексея Навального, который решил проверить Instagram-страницы полуобнаженных девушек-провокаторов, которые в 2017 году посещали его штаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский олигарх подал иск против Манафорта

На фотографиях в одной из них — Насти Рыбки — в социальной сети Instagram “засветился” Олег Дерипаска. Снимки сделаны на яхте, где отдыхали миллиардер с девушками. Кроме Дерипаски, на фото, по словам Рыбки — “его босс”, которого миллиардер называет Сергеем Эдуардовичем. Судя по расследованию Навального на изображении — Сергей Приходько, один из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Фото с Дерипаской и Приходько Вашукевич разместила в Instagram в октябре 2017 года, тогда же на ее YouTube-аккаунте появились видеозаписи об отношениях девушки с Дерипаской. Навальный заявил, что расценивает совместное времяпрепровождение миллиардера и чиновника как коррупцию.

В ответ на это Дерипаска, подав иск, добился обеспечительных мер против Навального, Instagram, YouTube, а также некоторых СМИ, разместивших у себя спорные фотографии и видео, пишет издание. Такие меры по иску о тайне частной жизни были вынесены в России впервые, отметил представитель Роскомнадзора.

Обычно сайты могут быть заблокированы до решения суда в случае нарушения авторских прав или если СМИ разместили призывы к массовым беспорядкам.

После иска Дерипаски, Вашукевич удалила большинство фотографий с Дерипаской из своего Instagram. Также после выхода расследования, днем ​​9 февраля она опубликовала в Instagram видеоролик, где рассказала новые детали отдыха с бизнесменом и чиновником. Ссылка на два этих поста, а также ссылки на четыре ее ролика о Дерипаске на YouTube внесены в реестр Роскомнадзора и к середине понедельника, 12 февраля, не были удалены.

Навальный также не стал удалять расследования ни с собственного сайта, ни со своего канала на YouTube. Представители Навального заявили, что обжалуют решение суда.

Отметим, что сам оппозиционер ответчиком в иске Дерипаска не является, хотя, по словам представителя миллиардера, “незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения”.