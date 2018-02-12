У Росії можуть заблокувати Instagram і YouTube через Рибку Дерипаски

Згідно з ухвалою, 14 постів в Instagram і 7 відеороликів на YouTube було внесено до списку сайтів із забороненою інформацією, випливає з реєстру Роскомнадзору.

Дерипаска подав позов до Вашукевич і Кирилова 9 лютого. За словами представника бізнесмена, позивачі порушили таємницю приватного життя Дерипаски.

Російський олігарх подав до суду після виходу розслідування політика Олексія Навального, який вирішив перевірити Instagram-сторінки напіводягнених дівчат-провокаторів, які у 2017 році відвідували його штаби.

На фотографіях у однієї з них — Насті Рибки — у соціальній мережі Instagram “засвітився” Олег Дерипаска. Знімки зроблені на яхті, де відпочивали мільярдер з дівчатами. Крім Дерипаски, на фото, за словами Рибки — “його бос”, якого мільярдер називає Сергієм Едуардовичем. Судячи з розслідування Навального, на зображенні — Сергій Приходько, один із заступників колишнього прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Фото з Дерипаскою і Приходько Вашукевіч розмістила в Instagram у жовтні 2017 року, тоді ж на її YouTube-акаунті з’явились відеозаписи про відносини дівчини з Дерипаскою. Навальний заявив, що розцінює спільне проведення часу мільярдера і чиновника як корупцію.

У відповідь на це Дерипаска, подавши позов, домігся забезпечувальних заходів проти Навального, Instagram, YouTube, а також деяких ЗМІ, які розмістили у себе спірні фотографії та відео, пише видання. Такі заходи за позовом про таємниці приватного життя були винесені в Росії вперше, зазначив представник Роскомнадзора.

Зазвичай сайти можуть бути заблоковані до рішення суду в разі порушення авторських прав або якщо ЗМІ розмістили заклики до масових заворушень.

Після позову Дерипаски, Вашукевич видалила більшість фотографій з Дерипаскою зі свого Instagram. Також після виходу розслідування, вдень 9 лютого вона опублікувала в Instagram відеоролик, де розповіла нові деталі відпочинку з бізнесменом і чиновником. Посилання на два цих поста, а також посилання на чотири її ролика про Дерипасці на YouTube внесені до реєстру Роскомнадзора і до середини понеділка, 12 лютого, не були видалені.

Навальний також не став видаляти розслідування ні з власного сайту, ні зі свого каналу на YouTube. Представники Навального заявили, що оскаржать рішення суду.

Зазначимо, що сам опозиціонер відповідачем у позові Дерипаска не являється, хоча, за словами представника мільярдера, “незаконно використовував інформацію про приватне життя Олега Дерипаски, смакуючи в своєму ролику подробиці приватного життя і пред’являючи голослівні звинувачення”.