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В рф намерены повысить налоги для уехавших россиян: госдума готовит закон

Киев • УНН

 • 395812 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В москве намерены поднять налоги для уехавших россиян в наказание за то, что “они предали свою страну, родных и близких”. Об этом в своем Телеграм сообщил председатель государственной думы вячеслав володин, передает УНН.

Цитата

“Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких”, – написал он.

Детали

володин отметил, что до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на “удаленке”, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством рф.

“Правильно преференции для покинувших российскую федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство”, – добавил он.

Дополнение

Государственная дума рф приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления на оккупированных территориях в Украине, если они были совершены "в защиту интересов россии".

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