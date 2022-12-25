У росії мають намір підвищити податки для росіян, що поїхали: держдума готує закон

Цитата

“Є ті, хто вважає, що необхідно давати преференції та пільги тим, хто покинув нашу країну, щоб вони повернулися назад. Це не правильно. Цілком зрозуміло, чому вони втекли. Той, хто усвідомив, що зробив помилку, вже повернувся. Інші повинні розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їх вчинок — вважає, що вони зрадили свою країну, рідних та близьких”, – написав він.

Деталі

володін зазначив, що до сьогоднішнього дня ті, хто виїхав не тільки працюють в російських компаніях на “віддаленні”, але й користуються всіма пільгами, які вона їм дає відповідно до законодавства росії.

“Правильно преференції для тих, хто залишив російську федерацію скасувати і запровадити їм підвищену ставку оподаткування. Так буде слушно. Працюємо над відповідними змінами до законодавства”, – додав він.

Доповнення

Державна дума росії прийняла у першому читанні законопроект, який знімає кримінальну відповідальність за злочини на окупованих територіях в Україні, якщо вони були скоєні "на захист інтересів росії".