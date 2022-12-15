Госдума рф предлагает не наказывать за уголовные преступления в Украине

Детали

Издание называет такой законопроект "удивительным с правовой точки зрения", объясняя, что по сути российские депутаты предлагают установить на оккупированных территориях в Украине правовой режим в стиле "дикого Запада" или даже Средневековья.

"Главное положение законопроекта – отказ от уголовного преследования за любое преступление, если оно был совершен "в защиту интересов российской федерации", - отмечает издание.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что закон будет касаться действий на территориях, оккупированных до 30 сентября 2022 года, – то есть на территориях, об аннексии которых 30 сентября объявила россия. "Какие именно уголовные преступления должны трактоваться как совершенные "в пользу россии", в документах не указано", - отмечает издание.

Дополнение

В Украине зарегистрировано уже 40 тыс. российских военных преступлений. Однако вместо сосредоточения на каждом отдельном деле в Минюсте собираются отдать предпочтение расследованию двух преступлений.