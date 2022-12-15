Держдума рф пропонує не карати за кримінальні злочини в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Державна дума рф ухвалила в першому читанні законопроєкт, який знімає кримінальну відповідальність за злочини на окупованих територіях в Україні, якщо вони були скоєні "на захист інтересів росії". На це звернуло увагу російське профільне видання "Адвокатская улица", пише УНН.
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Видання називає такий законопроект "дивовижним із правової точки зору", пояснюючи, що, по суті, російські депутати пропонують встановити на окупованих територіях в Україні правовий режим у стилі "дикого Заходу" або навіть Середньовіччя.
"Головне положення законопроекту – відмова від кримінального переслідування за будь-який злочин, якщо він був скоєний "на захист інтересів російської федерації", - зазначає видання.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що закон стосуватиметься дій на територіях, окупованих до 30 вересня 2022 року, – тобто на територіях, про анексію яких 30 вересня оголосила росія. "Які саме кримінальні злочини повинні трактуватися як скоєні "на користь росії", у документах не зазначено", - зауважує видання.
Доповнення
В Україні зареєстровано вже 40 тис. російських воєнних злочинів. Однак замість зосередження на кожній окремій справі у Мін'юсті збираються віддати перевагу розслідуванню двох злочинів.