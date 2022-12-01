Малюська: стратегія у тому, щоб путіну скоро висунули обвинувачення

Цитата

"Ми хочемо вести процес щодо двох кримінальних злочинів, які підсумовують 40 тисяч випадків воєнних злочинів: агресія всупереч міжнародному праву та геноцид, - сказав Малюська. - путін як президент несе відповідальність за все це, тому його треба судити".

"Наша стратегія полягає в тому, щоб путіну скоро висунули обвинувачення. Все інше займе надто багато часу. Якщо скоєні ним злочини залишаються безкарними, серед інших диктаторів знайдуться наслідувачі", - вказав голова Мін'юсту України.

Малюська наголосив: "Наше найважливіше завдання - створити нову систему, у якій путіна можна було б притягнути до відповідальності. Ми просимо міжнародну спільноту створити для цього спеціальний трибунал".

Доповнення

30 листопада президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд для розгляду злочинів рф.

Франція повідомила, що вже почала роботу над створенням спецтрибуналу для злочинів рф.