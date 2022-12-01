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Малюська: стратегия в том, чтобы путину скоро предъявили обвинение

Малюська: стратегия в том, чтобы путину скоро предъявили обвинение

Киев • УНН

 • 1878860 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине зарегистрировано уже 40 тыс. российских военных преступлений. Однако вместо сосредоточения на каждом отдельном деле предпочтение отдадут расследованию двух преступлений, и стратегия состоит в том, чтобы российскому диктатору владимиру путину скоро выдвинули обвинения, заявил газете Die Welt министр юстиции Украины Денис Малюська, пишет УНН.

Цитата

"Мы хотим вести процесс по двум уголовным преступлениям, которые суммируют 40 тысяч случаев военных преступлений: агрессия вопреки международному праву и геноцид, - сказал Малюська. - путин как президент несет ответственность за все это, поэтому его надо судить".

"Наша стратегия состоит в том, чтобы путину скоро предъявили обвинения. Все остальное займет слишком много времени. Если совершенные им преступления остаются безнаказанными, среди других диктаторов найдутся подражатели", - указал глава Минюста Украины.

Малюска подчеркнул: "Наша важнейшая задача – создать новую систему, в которой путина можно было бы привлечь к ответственности. Мы просим международное сообщество создать для этого специальный трибунал".

Дополнение

30 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения преступлений рф.

Франция сообщила, что уже начала работу над созданием спецтрибунала для преступлений рф.

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