В России хотят запретить уличные табло с курсами валют
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Центральный банк Российской Федерации предлагает запретить банкам размещать информацию о курсах валют на улице. Соответствующая норма содержится в проекте закона, разработанном Банком России, передает УНН.
“Проектом также изменяются требования к информированию клиентов уполномоченного банка об установленных курсах иностранных валют. В частности устанавливается запрет уполномоченным банкам размещать информацию о курсах иностранных валют вне помещения уполномоченного банка”, — сказано в пояснительной записке к документу.
Напомним, Национальный банк Украины в течение 2017 года провел 1018 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений и обнаружил 115 нелегальных обменников.