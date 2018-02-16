У Росії хочуть заборонити вуличні табло з курсами валют
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Центральний банк Російської Федерації пропонує заборонити банкам розміщувати інформацію про курси валют на вулиці. Відповідна норма міститься в проекті закону, розробленому Банком Росії, передає УНН.
“Проектом також змінюються вимоги до інформування клієнтів уповноваженого банку про встановлені курси іноземних валют. Зокрема встановлюється заборона уповноваженим банкам розміщувати інформацію про курси іноземних валют поза приміщенням уповноваженого банку”, - сказано в пояснювальній записці до документа.
Нагадаємо, Національний банк України протягом 2017 року провів 1018 перевірок пунктів обміну валюти небанківських фінустанов і виявив 115 нелегальних обмінників.