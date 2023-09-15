В россии хотят заблокировать WhatsApp, если там появятся информационные каналы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кремлевские депутаты обеспокоены возможностью создания информационных каналов в WhatsApp и предлагают заблокировать приложение. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление председателя комитета госдумы рф по информационной политике александра хинштейна в Telegram.
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"Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным - пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки", - заявил Хинштейн.
Детали
Он отмечает, что сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку приложение “принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями”.
Также председатель комитета совета федерации россии по вопросам обороны и безопасности виктор бондарев выразил “обеспокоенность, что возможность создания каналов, которые будут аналогичными Telegram, приведет к тому, что WhatsApp якобы превратится в средство информационной войны и "источник возникновения фейков" о российском вторжении в Украину.
Напомним
Мессенджер WhatsApp в актуальные обновления добавил функцию создания публичных каналов.