У WhatsApp з’явилась можливість створення публічних каналів

Деталі

Як зазначили у блозі WhatsApp, запуск каналів відбувся у понад 150 країнах з метою стеження за новинами. Спочатку ця функція була доступна у Колумбії та Сінгапурі, але тепер її поширили на весь світ.

"Ми вітаємо тисячі організацій, спортивних команд, митців і лідерів думок, за якими тепер можуть стежити користувачі безпосередньо у WhatsApp", – йдеться у повідомленні WhatsApp.

Канали у WhatsApp дають можливість користувачам стежити за новинами безпосередньо у додатку. Адміністратори каналів матимуть функції, які наближені до звичних у Telegram, зокрема вони зможуть публікувати повідомлення, фото, відео, стікери та опитування, а підписники – переглядати його.

Ідея розробників була у тому, щоб розробити сервіс для розсилок із найвищим рівнем конфіденційності. Тому вони відокремили канали від чатів і зробили так, щоб канали, на які підписався користувач, не було видно іншим передплатникам. Крім того, зазначається, що буде високий рівень захисту особистої інформації як адмінів, так і передплатників.

Доповнення

Також WhatsApp запустив ще кілька оновлень:

Покращений каталог: є можливість переглядати популярні канали, а також шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровано за країною.

Реакції: доступна реакція зі смайлами для відгуку на повідомлення та перегляд її загальної кількості. Реакція не відображатиметься для підписників.

Редагування: незабаром адміністратори зможуть вносити зміни у свої оновлення протягом щонайбільше 30 днів.