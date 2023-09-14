У WhatsApp з’явилась можливість створення публічних каналів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Месенджер WhatsApp до актуальних оновлень додав функцію створення публічних каналів.
Про це співзасновник WhatsApp Марк Цукерберг заявив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Деталі
Як зазначили у блозі WhatsApp, запуск каналів відбувся у понад 150 країнах з метою стеження за новинами. Спочатку ця функція була доступна у Колумбії та Сінгапурі, але тепер її поширили на весь світ.
"Ми вітаємо тисячі організацій, спортивних команд, митців і лідерів думок, за якими тепер можуть стежити користувачі безпосередньо у WhatsApp", – йдеться у повідомленні WhatsApp.
Канали у WhatsApp дають можливість користувачам стежити за новинами безпосередньо у додатку. Адміністратори каналів матимуть функції, які наближені до звичних у Telegram, зокрема вони зможуть публікувати повідомлення, фото, відео, стікери та опитування, а підписники – переглядати його.
Ідея розробників була у тому, щоб розробити сервіс для розсилок із найвищим рівнем конфіденційності. Тому вони відокремили канали від чатів і зробили так, щоб канали, на які підписався користувач, не було видно іншим передплатникам. Крім того, зазначається, що буде високий рівень захисту особистої інформації як адмінів, так і передплатників.
Доповнення
Також WhatsApp запустив ще кілька оновлень:
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Покращений каталог: є можливість переглядати популярні канали, а також шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровано за країною.
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Реакції: доступна реакція зі смайлами для відгуку на повідомлення та перегляд її загальної кількості. Реакція не відображатиметься для підписників.
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Редагування: незабаром адміністратори зможуть вносити зміни у свої оновлення протягом щонайбільше 30 днів.
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Пересилання: коли підписник пересилатиме оновлення до бесід чи груп, воно міститиме посилання на канал, щоб люди могли дізнатися більше.
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Нагадаємо
Під час попередніх оновлень було анонсовано те, що у месенджері WhatsApp буде можливість надсилати високоякісні зображення HD