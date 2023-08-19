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У WhatsApp з’явиться можливість надсилати фотографії у форматі HD

У WhatsApp з’явиться можливість надсилати фотографії у форматі HD

Київ • УНН

 • 970068 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. У месенджері WhatsApp буде можливість надсилати високоякісні зображення HD. Про це повідомило видання The Verge, передає УНН.

Цитата

«Обмін фотографіями в WhatsApp щойно отримав оновлення. Тепер ви можете надсилати у форматі HD», — оголосив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Деталі

Ця функція буде запущена в усьому світі протягом наступних кількох тижнів, тож користувачі з цією функцією зможуть надсилати зображення вищої якості та вищої роздільної здатності з Android, iOS або Інтернету, а одержувачі на будь-якій платформі зможуть побачите маленьку піктограму, яка вказує на це як таке.

За словами Meta, незабаром з’явиться підтримка HD-відео.

Щойно користувачі отримають нову функцію, вони побачать значок «HD» під час додавання зображення до ланцюжка повідомлень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖВідтепер у WhatsApp можна записувати відеоповідомлення

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