В WhatsApp появится возможность отправлять фотографии в формате HD
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В мессенджере WhatsApp будет возможность отправлять высококачественные изображения HD. Об этом сообщило издание The Verge, передает УНН.
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«Обмен фотографиями в WhatsApp только что получил обновление. Теперь вы можете отправлять в формате HD», — объявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.
Детали
Эта функция будет запущена во всем мире в течение следующих нескольких недель, поэтому пользователи с этой функцией смогут отправлять изображения более высокого качества и более высокого разрешения с Android, iOS или Интернета, а получатели на любой платформе смогут увидить маленький значок, указывающий на это.
По словам Meta, вскоре появится поддержка HD-видео.
Как только пользователи получат новую функцию, они увидят значок «HD» при добавлении изображения в цепочку сообщений.
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