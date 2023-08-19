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В WhatsApp появится возможность отправлять фотографии в формате HD

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В мессенджере WhatsApp будет возможность отправлять высококачественные изображения HD. Об этом сообщило издание The Verge, передает УНН.

Цитата

«Обмен фотографиями в WhatsApp только что получил обновление. Теперь вы можете отправлять в формате HD», — объявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Детали

Эта функция будет запущена во всем мире в течение следующих нескольких недель, поэтому пользователи с этой функцией смогут отправлять изображения более высокого качества и более высокого разрешения с Android, iOS или Интернета, а получатели на любой платформе смогут увидить маленький значок, указывающий на это.

По словам Meta, вскоре появится поддержка HD-видео.

Как только пользователи получат новую функцию, они увидят значок «HD» при добавлении изображения в цепочку сообщений.

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