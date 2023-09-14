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В WhatsApp появилась возможность создания публичных каналов

В WhatsApp появилась возможность создания публичных каналов

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Мессенджер WhatsApp в актуальные обновления добавил функцию создания публичных каналов.
Об этом соучредитель WhatsApp Марк Цукерберг заявил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали 

Как отметили в блоге WhatsApp, запуск каналов состоялся в более чем 150 странах с целью слежения за новостями. Сначала эта функция была доступна в Колумбии и Сингапуре, но теперь ее распространили на весь мир. 

"Мы приветствуем тысячи организаций, спортивных команд, художников и лидеров мнений, за которыми теперь могут следить пользователи непосредственно в WhatsApp", – говорится в сообщении WhatsApp.

Каналы в WhatsApp дают возможность пользователям следить за новостями непосредственно в приложении. Администраторы каналов будут иметь функции, приближенные к привычным в Telegram, в частности они смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы, а подписчики – просматривать его.

Идея разработчиков была в том, чтобы разработать сервис для рассылок с высоким уровнем конфиденциальности. Поэтому они отделили каналы от чатов и сделали так, чтобы каналы, на которые подписался пользователь, не были видны другим подписчикам. Кроме того, отмечается, что будет высокий уровень защиты личной информации как админов, так и подписчиков.

Дополнения 

Также WhatsApp запустил еще несколько обновлений:

  • Улучшенный каталог: есть возможность просматривать популярные каналы, а также искать каналы для отслеживания, которые автоматически отфильтрованы по стране.

  • Реакции: доступна реакция со смайлами для отклика на сообщение и просмотр ее общего количества. Реакция не будет отображаться для подписчиков.

  • Редактирование: вскоре администраторы смогут вносить изменения в свои обновления в течение максимум 30 дней.

  • Пересылка: когда подписчик будет пересылать обновление в беседы или группы, оно будет содержать ссылку на канал, чтобы люди могли узнать больше.

Напомним

Во время предыдущих обновлений было анонсировано то, что в мессенджере WhatsApp будет возможность отправлять высококачественные изображения HD.

Украинские Национальные Новости

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