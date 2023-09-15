У росії хочуть заблокувати WhatsApp, якщо там з'являться інформаційні канали

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"Якщо WhatsApp справді запустить інформаційні російськомовні канали, буде правильним - переглянути ставлення до цього месенджера, аж до його блокування", - заявив хінштейн.

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Він зазначає, що сумніватися в антиросійському характері цих каналів — не доводиться, оскільки додаток “належить екстремістській компанії Meta з усіма наслідками, що звідси випливають”.

Також голова комітету ради федерації росії з питань оборони та безпеки віктор бондарєв висловив “занепокоєння, що можливість створення каналів, які будуть аналогічними до Telegram, спричинить те, що WhatsApp нібито перетвориться на засіб інформаційної війни та "джерело виникнення фейків" про російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо

Месенджер WhatsApp до актуальних оновлень додав функцію створення публічних каналів.