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В России гражданина Узбекистана обвинили в шпионаже на Украину

В России гражданина Узбекистана обвинили в шпионаже на Украину

Киев  •  УНН

 • 21667 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В ФСБ заявили, что задержали на границе с Украиной гражданина Узбекистана со шпионской техникой. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает УНН.

Цитата

"Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения", - отметили в ЦОС.

Детали

В ФСБ заявили, что нарушитель с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины на конфиденциальной основе.

"При выполнении очередного задания под видом лица, желающего нелегально попасть в Российскую Федерацию, он вступил в контакт с представителями криминальных кругов и за денежное вознаграждение в размере 27 тыс. гривен попросил оказать ему содействие в незаконном переходе на российскую территорию. Цель конспиративного мероприятия - создание условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в РФ", - сообщили в ФСБ. По словам задержанного, что-то пошло не так. "Пособники задержаны не были, а он для поддержания легенды был вынужден нарушить российско-украинскую границу", - пояснили в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что во время досмотра в верхней одежде и личных вещах задержанного обнаружили специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, предположительно являющееся наркотическим. Оно направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

В Центре общественных связей ФСБ также сообщили, что Украина попросила Россию вернуть гражданина Узбекистана, который нарушил российско-украинскую границу. "Украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца", - отметили в ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что "низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины привели к провалу оперативного мероприятия и агента".

Дополнение

Состояние здоровья нашего соотечественника Александра Марченко, которого незаконно осудили до 10-ти лет отбывания наказания по сфальсифицированному делу за якобы "шпионаж", ухудшается, из-за неполучения жизненно необходимых лекарств.

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