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У Росії громадянина Узбекистану звинуватили у шпигунстві на Україну

У Росії громадянина Узбекистану звинуватили у шпигунстві на Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У ФСБ заявили, що затримали на кордоні з Україною громадянина Узбекистану зі шпигунською технікою. Про це повідомили ТАСС в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ, передає УНН.

Цитата

"Прикордонним управлінням ФСБ Росії по Брянській області за незаконний перетин державного кордону з України в Російську Федерацію затриманий громадянин Узбекистану 1981 року народження з ознаками наркотичного сп'яніння", - відзначили в ЦГЗ.

Деталі

У ФСБ заявили, що порушник з 2019 року співпрацює з правоохоронними органами України на конфіденційній основі.

"При виконанні чергового завдання під виглядом особи, яка бажає нелегально потрапити в Російську Федерацію, він вступив в контакт з представниками кримінальних кіл і за грошову винагороду в розмірі 27 тис. гривень попросив надати йому сприяння в незаконному переході на російську територію. Мета конспіративного заходу - створення умов для затримання посібників при спробі організації незаконного переправлення іноземців в РФ", - повідомили в ФСБ. За словами затриманого, щось пішло не так. "Посібники затримані були, а він для підтримки легенди був змушений порушити російсько-український кордон", - пояснили у спецслужбі.

У ФСБ повідомили, що під час огляду у верхньому одязі і особистих речах затриманого виявили спеціальні технічні засоби прихованого носіння з можливістю фото-, відео- і аудіофіксації, а також порошкоподібною речовиною, що імовірно є наркотичною. Вона спрямована на експертизу. Вирішується питання про порушення відносно затриманого кримінальної справи.

У Центрі громадських зв'язків ФСБ також повідомили, що Україна попросила Росію повернути громадянина Узбекистану, який порушив російсько-український кордон. "Українська сторона порушення кордону визнала і просить повернути іноземця, який брав участь в невдалому експерименті", - відзначили в ФСБ.

У спецслужбі підкреслили, що "низька ефективність українських прикордонників і неузгодженість дій на прикордонній території Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби України привели до провалу оперативного заходу і агента".

Доповнення

Стан здоров'я нашого співвітчизника Олександра Марченка, якого незаконно засудили до 10-ти років відбування покарання за сфальсифікованою справою за нібито "шпигунство", погіршується, через неотримання життєво необхідних ліків.

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