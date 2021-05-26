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Украинец Марченко, которого осудили в РФ за "шпионаж", не получает жизненно необходимых лекарств - омбудсмен

Киев • УНН

 • 16469 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Состояние здоровья нашего соотечественника Александра Марченко, которого незаконно осудили до 10-ти лет отбывания наказания по сфальсифицированному делу за якобы "шпионаж", ухудшается, из-за неполучения жизненно необходимых лекарств. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Украинец Марченко, которого осудили в РФ за "шпионаж", не получает жизненно необходимых лекарств - омбудсмен

Цитата

“Он (Марченко — ред.) нуждается в гормональной терапии, которую ему было назначено после удаления щитовидной железы. Несмотря на то, что родные и адвокаты передают необходимые медпрепараты, администрация исправительного учреждения Александру их не предоставляет”, — говорится в сообщении.

Детали

По словам Денисовой, в течение месяца, Марченко находится в “ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю”, ему не было осуществлено квалифицированный медосмотр.

“Непредоставление надлежащей медицинской помощи Александру уже привело к значительному ухудшению состояния здоровья. Но ситуация может осложниться, ведь несмотря на его плохое самочувствие, он дважды помещался в штрафной изолятор — в среднем на срок 15 суток”, — написала омбудсмен.

Добавим

Вышеуказанные действия руководства исправительной колонии расцениваются как пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и являются прямым нарушением статьи 3 Конвенции и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН, добавила Денисова.

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“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять безотлагательные меры для восстановления нарушенных прав Александра Марченко, а именно: провести полное медицинское обследование, предоставить соответствующий комплекс лечения, содействие в получении необходимых медпрепаратов, а также проверить правомерность помещения его в ШИЗО”, - написала омбудсмен.

Также она призвала международное сообщество усилить давление на РФ, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех пленников Кремля.

Напомним

Марченко был похищен боевиками в Донецке в декабре 2018 года. После двух месяцев пребывания в изоляторе оккупантов доставлен к границе Украины и РФ и передан представителям российского ФСБ. Почти два с половиной месяца его удерживали в депортационном центре Краснодарского края с помощью административных арестов.

30 апреля 2019 года против Марченко было возбуждено уголовное дело. Его поместили в следственный изолятор и обвинили в “приготовлении к приобретению и незаконного перемещения с территории России продукции военного назначения и шпионаже”.

В ноябре 2020 года российский суд приговорил гражданина Украины Сергея Марченко к 10 годам лишения свободы за “шпионаж”.

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