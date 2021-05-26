Українець Марченко, якого засудили у РФ за "шпигунство", не отримує життєво необхідних ліків - омбудсмен

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"Він (Марченко - ред.) потребує гормональної терапії, яку йому було призначено після видалення щитоподібної залози. Попри те, що рідні та адвокати передають необхідні медпрепарати, адміністрація виправної установи Олександрові їх не надає", - йдеться у повідомленні.

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За словами Денісової, протягом місяця, що Марченко перебуває в «ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю», йому не було здійснено кваліфікований медогляд.

"Ненадання належної медичної допомоги Олександру вже призвело до значного погіршення стану здоров’я. Та ситуація може ускладнитися, адже попри його погане самопочуття, він двічі поміщався у штрафний ізолятор – загалом на термін 15 діб", - написала омбудсмен.

Додамо

Вищевказані дії керівництва виправної колонії розцінюються як катування або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження та є прямим порушенням статті 3 Конвенції та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН, додала Денісова.

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"Звертаюсь до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав Олександра Марченка, а саме: провести повне медичне обстеження, надати відповідний комплекс лікування, сприяти в отриманні необхідних медпрепаратів, а також перевірити правомірність поміщення його у ШІЗО", - написала омбудсмен.

Також вона закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх бранців Кремля.

Нагадаємо

Марченко був викрадений бойовиками у Донецьку в грудні 2018 року. Після двох місяців перебування в ізоляторі окупантів його доставили до кордону України і РФ і передали представникам російського ФСБ. Майже два з половиною місяці його утримували у депортаційному центрі Краснодарського краю за допомогою адміністративних арештів.

30 квітня 2019 року проти Марченка було порушено Кримінальну справу. Його помістили до слідчого ізолятору і звинуватили у "приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення і шпигунстві".

У листопаді 2020 року російський суд засудив громадянина України Сергія Марченка до 10 років позбавлення волі за "шпигунство".