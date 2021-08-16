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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 2893 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129089 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132770 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194233 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 229133 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140514 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132392 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В России горел 1,5 млн га леса

В России горел 1,5 млн га леса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В регионах России, преимущественно в Якутии, пожары вспыхнули на территории 1,5 млн га. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

В Якутии действует 106 пожаров на землях лесного фонда площадью 1 425 590 га и два пожара на площади 22 960 га в природном парке “Ленские столбы”.

В Иркутской области зафиксировали 27 пожаров на площади 118 835 га, на Чукотке — три пожара площадью 9042 га, в Костромской области — три пожара на площади 2006 га, в Башкирии — 10 пожаров площадью 1554 га. Также пожара действуют в других регионах России.

Возгорание тушат 8455 человек, задействовано 1501 единицы техники, 10 воздушных судов, еще 62 воздушных судна привлекли для мониторинга обстановки.

Напомним

Авиация ДСНС Украины вернулась из Турции после более чем двух недель помощи стране с тушением лесных пожаров.

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