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У Росії горіло 1,5 млн га лісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У регіонах Росії, переважно в Якутії, пожежі спалахнули на території 1,5 млн га. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.

Деталі

У Якутії діє 106 пожеж на землях лісового фонду площею 1 425 590 га і дві пожежі на площі 22 960 га у природному парку "Лєнскіє стовпи".

В Іркутській області зафіксували 27 пожеж на площі 118 835 га, на Чукотці – три пожежі площею 9 042 га, у Костромській області – три пожежі на площі 2 006 га, в Башкирії – 10 пожеж площею 1 554 га. Також пожежі діють в інших регіонах Росії.

Загоряння гасять 8 455 осіб, задіяли 1 501 одиницю техніки, 10 повітряних суден, ще 62 повітряних судна залучили для моніторингу обстановки.

Нагадаємо

Авіація ДСНС України повернулася з Туреччини після більше ніж двох тижнів допомоги країні з гасінням лісових пожеж.

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