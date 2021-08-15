Українські вогнеборці повернулася з Туреччини після допомоги з гасінням пожеж

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“15 серпня авіатори ДСНС України повернулися з Турецької Республіки, де вони надавали допомогу у гасінні масштабних лісових пожеж”, — йдеться у повідомленні.

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Два літаки АН-32П здійснили посадку на аеродромі ДСНС у місті Ніжин. Раніше, на шляху з Туреччини до Ніжина, прикордонники Одеського загону на аеродромі “Шкільний” в пріоритетному порядку оформили два повітряні судна ДСНС.

Зустрічав екіпажі голова ДСНС Микола Чечоткін. Він привітав рятувальників із поверненням і зазначив, що уся Україна ними пишається, а громадяни Туреччини завжди будуть вдячні їм за неоціненну допомогу і врятовані домівки.

Нагадаємо

Україна направила на допомогу Турецькій Республіці два літаки АН-32П ДСНС України 30 липня. Всього з початку робіт було здійснено 124 скиди води (992 т) на осередки пожеж. Працювали літаки поблизу провінцій Анталія та Іспарта.