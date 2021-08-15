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Украинские пожарные вернулась из Турции после помощи с тушением пожаров

Украинские пожарные вернулась из Турции после помощи с тушением пожаров

Киев  •  УНН

 • 26586 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Авиация ГСЧС Украины вернулась из Турции после более чем двух недель помощи стране с тушением лесных пожаров. Об этом сообщили в самом ведомстве, передает УНН.

Цитата:

"15 августа авиаторы ГСЧС Украины вернулись из Турецкой Республики, где они оказывали помощь в тушении масштабных лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Детали

Два самолета АН-32П совершили посадку на аэродроме ГСЧС в городе Нежин. Ранее, на пути из Турции в Нежин, пограничники Одесского отряда на аэродроме "Школьный" в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС.

Встречал экипажи председатель ГСЧС Николай Чечеткин. Он поздравил спасателей с возвращением и отметил, что вся Украина ими гордится, а граждане Турции всегда будут благодарны им за неоценимую помощь и спасенные дома.

Напомним

Украина направила на помощь Турецкой Республике два самолета АН-32П ГСЧС Украины 30 июля. Всего с начала работ было осуществлено 124 сброса воды (992 т) на очаги пожаров. Работали самолеты вблизи провинций Анталия и Испарта.

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