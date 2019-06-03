В России мужчина с топором и тесаком напал на сотрудника мэрии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В России в фойе администрации Южно-Сахалинска злоумышленник напал на сотрудника мэрии с тесаком и большим ножом, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sakhalin.Info.
31-летний мужчина с тесаком и огромным ножом напал на другого мужчину. Злоумышленник хотел попасть на консультацию к мэру, но его не пустили — обычно у градоначальника есть запись и график приемов граждан. Тогда под руку мужчине попался входивший в тот момент в здание сотрудник мэрии: он ударил его трижды. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали. Известно, что он работает в департаменте землепользования, а нападавший — житель Томари.
Сейчас администрация Южно-Сахалинска работает в штатном режиме. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы. Нападавший задержан и передан правоохранителям.
Как сообщал УНН, в Иерусалиме мужчина с ножом напал на прохожих.