У Росії чоловік з сокирою і тесаком напав на співробітника мерії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Росії в фойє адміністрації Південно-Сахалінська зловмисник напав на співробітника мерії з тесаком і великим ножем, потерпілого госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sakhalin.Info.
31-річний чоловік з тесаком і величезним ножем напав на іншого чоловіка. Зловмисник хотів потрапити на консультацію до мера, але його не пустили - зазвичай у градоначальника є запис і графік прийомів громадян. Тоді під руку чоловікові попався співробітник мерії, який входив в той момент в будівлю: він вдарив його тричі. У важкому стані потерпілого госпіталізували. Відомо, що він працює в департаменті землекористування, а нападник - житель Томарі.
Зараз адміністрація Південно-Сахалінська працює в штатному режимі. На місці події працюють оперативно-слідчі групи. Нападник затриманий і переданий правоохоронцям.
Як повідомляв УНН, в Єрусалимі чоловік з ножем напав на перехожих.