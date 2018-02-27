В России мужчина дал полицейским взятку в виде 39 бутылок пива

Сообщается, что 20 февраля 2018 года подозреваемый, находясь в отделе полиции совершил дачу взятки в виде денег в сумме 10 тысяч рублей, а также 39 бутылок пива, общей стоимостью 1 тысяча 747 рублей сотруднику полиции за не проведение проверочных мероприятий в порядке предусмотренном законодателством РФ по сообщению о преступлении, по факту реализации алкогольной продукции без соответствующей документации.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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