У Росії чоловік дав поліцейським хабар у вигляді 39 пляшок пива
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Самарі чоловік дав поліцейським хабар у вигляді грошей і пива. Про це УНН повідомляє з посиланням на Управління Слідчого комітеті РФ по Самарській області.
Повідомляється, що 20 лютого 2018 року підозрюваний, перебуваючи в відділі поліції дав хабара у вигляді грошей в сумі 10 тисяч рублів, а також 39 пляшок пива, загальною вартістю 1 тисячу 747 рублів співробітникові поліції за непроведення перевірочних заходів в порядку передбаченому законодателством РФ з повідомлення про злочин, за фактом реалізації алкогольної продукції без відповідної документації.
За даним фактом порушено кримінальну справу стосовно місцевого жителя, підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 291 КК РФ (дача хабара).
Розслідування кримінальної справи триває, проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.
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