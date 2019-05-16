В России анонсировали поставки нефти в Польшу и Германию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Российская компания "Транснефть" анонсировала поставки нефти в Польшу и Германию, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
По словам вице-президента российской транспортной монополии и оператора магистральных нефтепроводов России Игоря Демина, в ближайшее время сырье соответствующего качества впустят в одну из северных ветвей транзитного трубопровода.
Напомним, проблемы с транспортировкой российской нефти начались 19 апреля, когда белорусские службы, ответственные за транзит топлива, отметили резкое уменьшение качества сырья. Оказалось, что по трубопроводу "Дружба" плывет нефть, загрязненная органическими хлоридами.
Беларусь, Польша, Германия и Украина приостановили транзит. После очистки нефтепровода, в начале мая чистое топливо поплыло в Беларусь. Также "Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу.
Пока неизвестно, какой ущерб понесли транзитные страны в связи с этой ситуацией.
Как сообщал УНН, российская "Транснефть" готова компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода "Дружба".