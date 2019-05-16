У Росії анонсували поставки нафти до Польщі та Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Російська компанія "Транснефть" анонсувала поставки нафти до Польщі та Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
За словами віце-президента російської транспортної монополії і оператора магістральних нафтопроводів Росії Ігоря Дьоміна, найближчим часом сировину відповідної якості впустять в одну з північних гілок транзитного трубопроводу.
Нагадаємо, проблеми з транспортуванням російської нафти почалися 19 квітня, коли білоруські служби, відповідальні за транзит палива, зауважили різке зменшення якості сировини. Виявилося, що трубопроводом "Дружба" пливе нафта, забруднена органічними хлоридами.
Білорусь, Польща, Німеччина та Україна призупинили транзит. Після очищення нафтопроводу, на початку травня чисте паливо попливло в Білорусь. Також “Укртранснафта” відновила транзит нафти до Європи
Наразі невідомо, яких збитків зазнали транзитні країни у зв’язку з цією ситуацією.
Як повідомляв УНН, російська "Транснефть" готова компенсувати збитки через забруднення трубопроводу "Дружба".